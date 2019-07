Di Marzio: “Demiral piace al Milan ma la trattativa è molto complicata”

Gianluca Di Marzio, in diretta a SkySport, ha parlato di Demiral accostato al Milan: “Il Milan un difensore centrale vuole farlo, come priorità dell’organico, piacerebbe molto Demiral visto che alla Juve è arrivato De Ligt, però ho segnali di una trattativa molto complicata per questioni di prezzo, e la Juve vorrebbe controllare il giocatore successivamente. L’interesse c’è ma non una trattativa e sarebbe molto complicata. Ma Demiral piace al Milan”.