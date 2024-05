Emerson Royal costa, la possibile alternativa è un pupillo di Fonseca

Dopo che sarà delineata ufficialmente la questione allenatore, con Paulo Fonseca che la prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato come erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, la dirigenza rossonera dovrà buttarsi a capofitto sul mercato per fare in modo che il portoghese abbia al più presto una rosa completa a disposizione. In questo senso oltre al centravanti e al difensore centrale, obiettivi più importanti nell'agenda rossonera, un altro target potrebbe essere il terzino destro.

Negli ultimi giorni si parla soprattutto di Emerson Royal e questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riportato anche dell'incontro avvenuto ieri con Stefano Castagna, agente del terzino brasiliano del Tottenham. L'ostacolo riguarda un prezzo del cartellino da 30 milioni, una somma che sembra un po' fuori budget per i rossoneri. Per questo da via Aldo Rossi tengono calde le trattative. Una potrebbe essere Tiago Santos, pupillo di Fonseca: portoghese come il tecnico e reduce dalla sua prima stagione con il Lille proprio con Fonseca alla guida. Costa molto meno di Royal, tra i 10 e 12 milioni, ed è anche più giovane.