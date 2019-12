Fiorentina, occhi puntati su Keita Baldè: c'è anche il Milan

Il grave infortunio di Franck Ribery è stata una doccia fredda per la Fiorentina di Vincenzo Montella. La Viola, già in crisi di risultati in campionato, aveva tremendamente bisogno del francese per ridare qualità e fantasia al proprio spento reparto offensivo. In questo senso per ovviare all'indisponibilità di Scarface, la società di Commisso starebbe pensando di puntare su uno tra Politano, Berardi e Keità Balde. Per quanto riguarda l'ultimo nome di questa lista, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sul senegalese ex Lazio e Inter non ci sarebbe solo l'attenzione della Fiorentina ma anche del Milan, alla ricerca di un esterno d'attacco per Gennaio.