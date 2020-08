Gazzetta: "Ibrahimovic-Milan, tutto fatto: la firma è attesa nel fine settimana"

L’intesa è stata raggiunta: Zlatan Ibrahimovic è pronto a firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Il tormentone dell’estate in casa rossonera sta per risolversi nel modo auspicato dai tifosi e da Stefano Pioli. La firma dovrebbe arrivare nel fine settimana, quando lo svedese dovrebbe rientrare a Milano per poi riunirsi ai suoi compagni a Milanello, scrive Gazzetta.it