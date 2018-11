Higuain: "Ibra? E' un grande giocatore. Cutrone mi spinge a dare sempre di più"

Sul momento della squadra e gli obiettivi stagionali, Higuain si è espresso così in conferenza stampa: “Il Milan, per la storia che ha, deve avere l’obiettivo di andare fino in fondo. Ha vinto la Supercoppa Italiana due anni fa, ha fatto la finale di coppa Italia. Abbiamo le carte giuste per lottare. Il calcio è anche fortuna e destino e speriamo che sia dalla nostra parte. La squadra sta lavorando bene, sta lottando sempre. Speriamo che la fortuna stia dalla nostra parte per fare una grande stagione”.

Su Ibrahimovic: "A parte che per il mercato manca tanto, dobbiamo pensare solo a domani. Quello che succede a gennaio è compito della società. Dobbiamo pensare a domani. Zlatan è un grande giocatore e a tutti i giocatori piace stare con i grandi giocatori. Cutrone ha un grandissimo futuro e ha grande qualità e quando dice che è un onore giocare con me, mi spinge a fare sempre di più anche a me".