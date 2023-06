Il PSG su Zaha: aumenta l'ottimismo a Casa Milan per Thuram

MilanNews.it

Il PSG non segue solo Marcus Thuram, ma anche Wilfred Zaha, in uscita pure lui a zero dal Crystal Palace. Tutto ciò, secondo Tuttosport in edicola stamattina, non fa altro che aumentare l'ottimismo a Casa Milan che spera di chiudere a breve l'arrivo in rossonero dell'attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach.