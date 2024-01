L'Equipe - Lenglet non soddisfatto dall'Aston Villa: il Milan punta al prestito. Brassier per l'estate

vedi letture

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attuale minutaggio, nonostante sia un po' migliorato ultimamente rispetto ad inizio stagione, continua a non soddisfare Clement Lenglet. Il difensore francese, ceduto in prestito dal Barcelona all'Aston Villa fino a giugno, piace al Milan: "Barcellona e Aston Villa - si legge - potrebbero così trovare un accordo per abbreviare il prestito di Lenglet, che potrà poi approdare al club lombardo fino a giugno. Il Milan ha anche manifestato interesse per Lilian Brassier (Brest), ma piuttosto per un trasferimento durante la prossima estate"