L'Equipe - Tony Parker ha provato a convincere Kalulu a rimanere. Oggi il francese non si è allenato

Secondo quanto riferito da L'Equipe, a Lione in tanti hanno provato a convincere Pierre Kalulu, giovane terzino classe 2000, a firmare il primo contratto professionistico con l'Olympique. Oltre alle numerose chiamate e messaggi di diversi giocatori, ci sarebbe stato anche un contatto con l'ex leggenda NBA Tony Parker, attuale presidente dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne, squadra di basket francese, e prossimo a diventare membro del consiglio di amministrazione del club transalpino. Il tentativo, però, è stato vano, perchè Kalulu ha scelto il Milan e mercoledì sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche e per firmare il contratto di cinque anni valido dalla prossima stagione. Oggi il giocatore, su sua richiesta, non si è allenato.