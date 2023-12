Lenglet, non c'è solo il Milan: anche una big tedesca sul difensore

L'ultimo nome per la difesa uscito in casa rossonera è quello di Clement Lenglet, centrale francese classe 1995, che oggi gioca in prestito all'Aston Villa, con il cartellino ancora di proprietà del Barcellona. Ieri MilanNews.it ha confermato questa indiscrezione di Mundo Deportivo (LEGGI QUI). L'idea sarebbe quella di far terminare formalmente il prestito in Inghilterra (dove ha giocato solo 5 volte in Conference League) e poi prenderlo in prestito con diritto di riscatto con la maggior parte di stipendio pagata dai blaugrana.

Ma non c'è solo il Milan su Lenglet. Alla ricerca di un centrale difensivo nel corso del mercato di riparazione c'è anche un grande club come il Bayern Monaco che risulterebbe una concorrenza assai complicata per il club rossonero. Tutto dipenderà da chi metterà in campo le condizioni migliori per il Barcellona ma ancor di più dall'Aston Villa, che deve dare il benestare per l'operazione. Lo riporta sempre Mundo Deportivo.