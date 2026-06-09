Liberali, c'è una clausola da 6 milioni. Sull'ex rossonero Como, Sassuolo, Bologna e Cagliari

MilanNews.it

vedi letture

L'ex Milan Liberali ha una clausola da 6 milioni, con il club rossonero ha una percentuale del 50% sulla futura vendita. Sul 2007 ci sono varie squadre