Liberali, c'è una clausola da 6 milioni. Sull'ex rossonero Como, Sassuolo, Bologna e Cagliari
Dopo l'addio burrascoso della scorsa estate, quando ha lasciato il Milan a zero e si è trasferito al Catanzaro in Serie B, Mattia Liberali potrebbe fare già il salto in Serie A. Il club rossonero si è riservato una futura rivendita del 50% sul classe 2007 mentre il suo agente, Alessandro Lucci, nel passaggio al Catanzaro ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 6 milioni di euro: se venisse pagata il Milan incasserebbe appena 3 milioni di euro.
Sul fantasista, racconta Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, c'è l'interesse di Como, Sassuolo, Bologna e Cagliari. Il Milan tecnicamente potrebbe sfruttare la clausola per ricomprarlo a 3 milioni totali, ma difficilmente Liberali tornerà a vestire rossonero visto come si è lasciato con il Diavolo la scorsa estate.
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