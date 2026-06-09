Futuro Loftus-Cheek: l'inglese vorrebbe tornare in Premier, ma su di lui ci sono club turchi e arabi

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La cessione di Loftus-Cheek appare inevitabile. Il centrocampista del Milan vorrebbe tornare in Premier, ma per ora ci sono solo interessamenti turchi e arabi

Nelle scorse ore, Ruben Loftus-Cheek, intervistato da SkySportsUK, non ha voluto parlare più di tanto del suo futuro al Milan con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027: "Il mio futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia".

Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, la cessione del 30enne centrocampista, reduce da una stagione piuttosto deludente con il Milan, appare inevitabile: il suo sogno sarebbe quello di tornare a giocare in Premier League, ma per ora dall'Inghilterra non sono ancora arrivate offerte concrete. Sull'ex Chelsea ci sono invece interessamenti di club turchi, come il Besiktas di Italiano, e di squadre del campionato saudita.