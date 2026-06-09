Di Marzio: "Risoluzione di Allegri col Milan bloccata perché non c'è un referente con cui andare a definire questa situazione"

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Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' su Allegri al Napoli: "Il Milan è l'unica squadra che ancora non ha in mano accordi definitivi. Sta flirtando con Rangnick da giorni, ma evidentemente senza avere il suo ok definitivo, oppure perché lo stesso Milan non è convinto di affidare a Rangnick tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore. Il Milan ha incontrato Glasner, che è un uomo di Rangnick, ma potrebbe arrivare anche a prescindere da Rangnick. Il Milan continua le sue consultazioni, continua i suoi casting. L'augurio, e lo diciamo davvero non solo da cronisti di mercato ma anche per i tifosi e perché il Milan possa cominciare la propria operatività, è che prima o poi, anzi più prima che poi, il Milan decida di chiudere con una struttura. Altrimenti è tutto assolutamente bloccato".

ALLEGRI AL NAPOLI: COSA MANCA

"Anche la risoluzione del contratto, per esempio, di Allegri con il Milan, perché poi possa firmare con il Napoli, da quanto so - ha spiegato Di Marzio - è bloccata perché non c'è un referente con cui andare a definire questa risoluzione. L'operatività e l'ordinaria amministrazione le sta gestendo Calvelli, che però non è un uomo di calcio. Servono quindi uomini di calcio affinché il Milan possa andare avanti in tutte quelle che sono le dinamiche indispensabili per poter iniziare una stagione sportiva, non solo a livello di mercato".