MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riferisce che sulla fascia destra d'attacco uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers andrà con ogni probabilità in un'altra squadra. Non è un mistero che i rossoneri stiano cercando rinforzi anche in quella zona di campo.