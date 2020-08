Nessuna manifestazione d’interesse per Paquetà. Come riporta Tuttosport, il Milan non ha ricevuto offerte importanti e concrete per il brasiliano. Il club rossonero, dunque, anche per questo motivo, potrebbe considerare concluso il mercato offensivo con l’eventuale arrivo di Brahim Diaz e il rinnovo di contratto di Ibrahimovic.