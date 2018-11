Milan, Bonaventura 9 mesi fuori: Paquetà più un altro per sostituirlo

Il Milan prepara la sfida al Dudelange in Europa League ma pensa già all’impegno complicato contro il Parma in campionato. In Europa League giocherà dall’inizio Gonzalo Higuain, squalificato in serie A per due turni, ha così l’occasione di rifarsi contro i lussemburghesi. Ma Gattuso farà turover proprio per preservare qualche titolare in vista del match a San Siro contro i ducali, sorpresa dell’attuale classifica in Italia.

La brutta tegola invece riguarda il centrocampista Giacomo Bonaventura. L’ex Atalanta è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L'intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi. Un’assenza che peserà moltissimo per la mediana di Gennaro Gattuso, orfana del centrocampista migliore per gol realizzati proprio nella gestione dell’allenatore calabrese. L’idea del Milan è adattare Lucas Paquetà nel ruolo di Bonaventura, e prendere anche un altro centrocampista per rinforzare la rosa. Paquetà, fresco sposo, a breve terminerà la sua avventura al Flamengo per iniziare quella al Milan: “E' arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare la mia nuova avventura", ha detto poche ore fa il talentuoso brasiliano. L’altro centrocampista che interessa a Leonardo è Paredes dello Zenit, ma il prezzo si aggira sui 30 milioni. Così sembrerebbe concreta la pista che porta a Fabregas del Chelsea, nome accostato ai rossoneri ormai da tre settimane abbondanti, e che trova sempre più conferme. L’operazione sarebbe quasi a costo zero considerando che lo spagnolo è in scadenza a giugno 2019.