Milan, dall’Austria rivelano: Rangnick vuole portare Trossard in rossonero

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Alcuni rumors che arrivano direttamente dall’Austria parlano della volontà di Ralf Rangnick, possibile nuovo direttore tecnico del Milan, di portare Trossard, in forza all’Arsenal, in rossonero.

Ha del clamoroso quanto rivelato da alcuni media austriaci vicini dunque al possibile prossimo direttore tecnico rossonero Ralf Rangnick. Il ct dell'Austria, impiegato attualmente al Mondiale, dovrebbe rifiutare nei prossimi giorni la proposta di rinnovo della nazionale per poi approdare in Via Aldo Rossi. Proprio per questo, pare che il tecnico stia già pensando ai primi colpi in entrata per la prossima stagione.

Il primo nome è quello di Leandro Torssard, attaccante dell'Arsenal che nonostante abbia ancora un anno di contratto con i Gunners, molto probabilmente quest'estate farà le valigie. Il 31enne attaccante, che con Arteta ha giocato sia da esterno sia da punta, ha realizzato quest stagioen 8 goal e 11 assist tra Premier League e coppe.