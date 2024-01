Milan, il Brest chiede 10-12 milioni per Brassier. Quanta concorrenza sul francese

Dopo il ritorno di Matteo Gabbia, rientrato anticipatamente dal prestito al Villarreal, il Milan punta a prendere un altro difensore centrale. Al momento, il nome più caldo resta quello di Lilian Brassier, giocatore classe 1999 che il Brest valuta 10-12 milioni di euro. Il francese piace molto al Diavolo perchè è giovane, è mancino e può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro.

Il problema, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è la concorrenza: Brassier ha infatti attirato l'attenzione di diversi club, come Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e attenzione anche al PSG che potrebbe pensare a lui dopo l'infortunio di Skriniar che lo potrebbe tenere fuori per tutto il resto della stagione. Il Milan è comunque interessato, a titolo definitivo o con un prestito con riscatto.