Milan, in stallo l'addio di Krunic: il Diavolo attende proposte economiche soddisfacenti da Fenerbahçe e Lione

Rade Krunic è destinato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato invernale, ma per concretizzare il suo addio servirà che Fenerbahçe e Lione presentino un'offerta economica soddisfacente. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che i due club sono fortemente interessati al bosniaco, ma per ora temporeggiano perchè sanno che il Diavolo non si acconterà di un semplice indennizzo per dare il via libera alla partenza dell'Empoli.

Intanto Krunic lavora a parte a Milanello per un problema alla schiena accusato mentre si riscaldava durante Milan-Sassuolo. Il centrocampista bosniaco non gioca ormai una partita ufficiale da parecchio tempo: l'ultima presenza risale infatti allo scorso 28 novembre nella gara di Champions League a San Siro contro il Borussia Dortmund.