Milan, linea verde per l'attacco: l'alternativa è Scamacca

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan cerca rinforzi in attacco e questo non è un mistero. Olivier Giroud, commovente e ancora decisivo, non può più reggere i ritmi di una stagione come quella appena trascorsa e ha bisogno di un'alternativa valida come staffetta. Il club si sta muovendo per Thuram ma, come riporta Tuttosport, è pronta anche l'alternativa: Gianluca Scamacca, in forza al West Ham dove non ha reso come si aspettava (complici diversi problemi fisici) e che è già stato cercato in passato dai rossoneri. Sia Thuram che Scamacca ringiovanirebbero il reparto offensivo.