Milan, niente sconto al Pipita. Ibra, messaggi d’amore

Il Milan non avrà Gonzalo Higuain contro Lazio e Parma. E’ questo il verdetto della Corte Federale d’Appello dopo il ricorso presentato dal club nella mattinata di ieri. Respinta la richiesta di ridurre la pena a una giornata per la punta argentina, dopo il cartellino rosso rimediato quasi due settimane fa contro la Juventus. Il Pipita sarà costretto a saltare sia la sfida alla Lazio in programma domani, che quella contro il Parma domenica 2 dicembre alle ore 12.30 a San Siro. Gennaro Gattuso dovrà dunque trovare il modo per sostituire l’ex attaccante di Juve e Napoli, e così tutto il peso del reparto offensivo cadrà sulle spalle di Patrick Cutrone e Suso. Quest’ultimo, nello specifico, è il giocatore più determinante della rosa con 8 assist e 5 gol fin qui messi a segno. Il giovane Cutrone invece è il 98 più prolifico d’Europa in rapporto ai minuti giocati in campionato. Si va verso un 343 contro i biancocelesti poiché Gattuso ha gli uomini contati e proverà a non perdere punti per strada in questa lunga corsa ad ostacoli per il quarto posto in classifica.

Restano focalizzati sul reparto offensivo, bisogna registrare i continui messaggi d’amore lanciati da Zlatan Ibrahimovic verso il Milan. Lo svedese in un’intervista a Vanity Fair ha nuovamente aperto le porte al ritorno in rossonero: “Milan sì o no? Non dico no e non dico nemmeno sì. Vedremo. Se torno? C'è interesse. Che mi piaccia il Milan non è un segreto". Il bomber dei Galaxy si starebbe convincendo di tornare solamente per sei mesi, ora la palla passa a Leonardo. Il direttore generale del club aspetta le sanzioni dell’Uefa per capire i margini di manovra sul mercato, ma l’affare Ibra è al momento tra i più caldi per gennaio.