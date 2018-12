Milan: Paquetà pronto a giocarsi il posto, e ha chiesto consigli a Kakà

Tra una decina di giorni sbarcherà a Milano il talento brasiliano Lucas Paquetà. Resterà in città per le visite mediche e per i test fisici a Milanello, inizierà a prendere contatto con la realtà milanese, per poi cominciare la preparazione insieme al gruppo rossonero a gennaio. “Il Milan è un sogno che diventa realtà”, ha spiegato ieri in conferenza il centrocampista offensivo del Flamengo. Paquetà per sapere tutto sul mondo Milan ha chiamato direttamente Ricardo Kakà, uno che da queste parti ha vinto tanto e ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi: “Ho parlato con Kakà, mi ha dato qualche consiglio e mi ha spiegato un paio di cose. Mi ha detto di essere convinto e deciso, anche se sono una persona timida”. Nonostante la giovane età dovrà adattarsi al calcio italiano velocemente, per inserirsi subito negli schemi di Gattuso e dare una mano alla conquista del quarto posto: “Non ho paura di bruciarmi al Milan”, ha detto Paquetà, che arriva per giocarsi un posto a centrocampo, soprattutto se l’allenatore dovesse continuare con il 442. “Non vedo l’ora di arrivare e conquistarmi lo spazio in campo”.

Intanto oggi è già vigilia di campionato per il Milan, a poche ore di distanza dall’impegno contro il Dudelange in Europa League, giovedì sera, il gruppo rossonero domani alle 12.30 sarà nuovamente in campo, e questo non è piaciuto al tecnico Gattuso, uno che raramente polemizza sugli orari: “Mi sembra assurdo giocare alle 18.55 del giovedì e poi fare l'anticipo della domenica, non voglio fare polemica ma proprio non capisco...”. Cutrone e Bakayoko stanno meglio, e giocheranno insieme agli altri elementi della rosa che hanno preso parte alla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, dunque il 3421 dovrebbe essere confermato.