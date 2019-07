Milan, per Correa contatti fitti con l’Atletico. I bonus ultimo ostacolo

Il Milan non ha mollato la presa su Angel Correa, anzi, sta lavorando proprio per chiudere questo importante colpo in attacco. La dirigenza rossonera e quella dell’Atletico anche ieri hanno lavorato al telefono per cercare di trovare la quadra. In realtà un accordo di massima sulla parte fissa c’è: ovvero 40 milioni di euro, ma ora si sta trattando sui bonus. Il Milan vorrebbe arrivare massimo a 4-5 milioni, mentre gli spagnoli vogliono toccare quota 50 milioni, ed è proprio su questo punto che si stanno incontrando le maggiori difficoltà. Ma la trattativa non è in discussione, anche se l’operazione Andrè Silva con il Monaco è sfumata del tutto. Il portoghese ieri è tornato ad allenarsi a Milanello in attesa che si definisca il suo futuro. Non partirà per gli Usa perché la squadra dopo la sfida di domenica contro il Benfica tornerà a Milano.

Ma la dirigenza entro quella data spera di aver trovato un altro acquirente grazie all’intermediazione di Jorge Mendes. L’agente di Silva potrebbe trovargli squadra in Inghilterra, dove il Wolverhampton ha fatto in passato dei sondaggi e dove ora sta cercando di prendere Patrick Cutrone. La punta rossonera viene valutata dal club rossonero circa 25 milioni, mentre l’offerta del Wolverhampton arriva a 18 più bonus, ed è la prima mossa ufficiale per convincere il giocatore. In realtà Cutrone ci sta pensando e non ha ancora preso una decisione, perché sarebbe tentato a rimanere alla corte di Giampaolo. In ogni caso ci sono anche altri club interessati all’attaccante dell’Under 21 e Boban, insieme a Maldini e Massara, stanno valutando tutte le opzioni. Per il Milan è importante vendere almeno un paio di giocatori per investire non solo su Correa ma anche sulla mezzala e sul difensore, gli ultimi obiettivi di mercato per migliorare la formazione in vista della prossima stagione.