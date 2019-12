Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan dopo appena sei mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato ha espresso la sua volontà di tornare in Germania perché al Milan, di fatto, non è riuscito a imporsi. L’attaccante teme di perdere il posto in Nazionale e ha bisogno di giocare per strappare una convocazione per l’Europeo.