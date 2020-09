Dopo Tonali, il Milan vuole chiudere un altro colpo a centrocampo e per questo sta intensificando i contatti con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere in fretta perchè vuole tesserare il francese prima del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.