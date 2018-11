Milan-Suso, si proverà ad annullare o alzare la clausola

Con l’assenza di Gonzalo Higuain, squalificato per due turni, e con molti titolari fuori per infortunio, Gennaro Gattuso si affiderà di nuovo a Suso per la trasferta dell’Olimpico in programma domenica alle 18.00. Lo spagnolo in questa prima parte di stagione è senza dubbio l’uomo più decisivo del Milan grazie ai 5 gol (in serie e Europa League) e gli otto assist che lo proiettano al primo posto in questa speciale classifica. E’ statisticamente uno dei giocatori più determinanti dei cinque maggiori campionati europei. L’allenatore rossonero se lo coccola e spera che a Roma contro la Lazio possa essere ancora decisivo, in un momento particolarmente complesso della stagione. Con quindici presenze e 1.294 minuti giocati, Suso è il calciatore più impiegato della rosa e quello che ha accumulato più minutaggio: dodici su dodici in campionato, giusto un turno di riposo in Europa League. L’obiettivo della dirigenza è alzare o annullare la clausola da 40 milioni valida solo per l’estero, in modo da eliminare il pericolo di fughe. Già l’Atletico Madrid ci ha provato in estate ma ha ricevuto il no del giocatore che ha deciso di sposare il progetto rossonero (il rinnovo fino al 2022 è avvenuto a settembre dell’anno scorso). Suso ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Milano e ora che è nato il piccolo Alessio, ha ancora più voglia di mettere radici in Italia. Con il club ci sarà un incontro tra qualche settimana per provare ad annullare o alzare la clausola, ma senza fretta, perché Suso al Milan vuole rimanerci.