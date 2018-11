Mirabelli: "Ci offrirono Ibra, ma dicemmo di no"

L'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, parla a Sportitalia anche di Ibrahimovic: "Scaldare il cuore dei tifosi con un grande campione che ha vestito la maglia rossonera è sbagliato. Ce lo offrirono anche a noi e dicemmo di no perché il Milan ha la necessità di acquistare giocatori per un nuovo ciclo e Ibrahimovic nonostante sia un campione a livello anagrafico non rientra in quest'ottica".