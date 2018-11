Mirabelli su Donnarumma: "Raiola chiese 30/40 milioni per rinnovare"

L'ex direttore sportivo del Milan <b>Massimiliano Mirabelli</b> dagli studi di <i>Sportitalia</i> ha parlato del rapporto con Mino Raiola e del rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "Non c'è un odio o una guerra fra di noi, ognuno cercava di tutelare i propri interessi. Mino probabilmente era abituato in maniera diversa dai miei predecessori. Ricordiamo che Donnarumma non aveva rinnovato col Milan prima del mio arrivo nonostante gli ottimi rapporti coi rossoneri, fu un'estate molto calda e impegnativa che però alla fine ha portato al prolungamento del portiere senza dare a Raiola i 30-40 milioni di euro di commissione. I toni a volte sono stati abbastanza accesi".