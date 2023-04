MN - Bianchin e il mercato estivo: "Ci sono due profili per l'attacco"

Luca Bianchin , giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it sui profili per l'attacco rossonero:

"Ci sono due tipologie di profili a cui il Milan sta pensando, premettendo che è una questione di budget che dipende sia dal quarto posto che dalla questione Leao. Ci sono due tipi di profili e il milanista tifa per il profilo A: attaccante giovane, come Joao Pedro del Watford, che piace, è di prospettiva, che costi non più di 20-30 milioni, con un ingaggio ancora abbordabile e che possa vedere il Milan come una tappa della propria crescita. Il profilo B è il Morata della situazione: attaccante un po' più esperto, con ingaggio più alto, ma costo cartellino più basso, che possa dare esperienza e garanzie sull'immediato. L'attacco, comunque, è diventato una priorità: il rendimento di Rebic e Origi fa sì che il Milan non possa classifica come secondario l'investimento su una punta".