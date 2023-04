MN - Bianchin sul rinnovo di Leao: "Mi aspetto un incontro dopo il 18: ottimismo, ma problemi non appianati"

Luca Bianchin , giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it sul rinnovo di Leao:

"Partita complicata. Massara ha detto 50 e 50 con un certo ottimismo perché c'è un ottimismo crescente. Essere ottimisti è possibile perché lo è il Milan, ma ci sono dei problemi da risolvere che ancora non sono stati nemmeno appianati. Io credo che un boomaker quoterebbe più basso un 'no' rispetto al 'sì' per il rinnovo entro il 30 giugno, ma questo non vuol dire che il Milan non ci proverà. Credo, comunque, che bisognerà aspettare almeno il 18 aprile, ritorno col Napoli; prima non si muoverà niente, né per Leao né per Diaz. Poi negli ultimi 15 giorni di aprile non mi aspetto una decisione, ma un appuntamento: qualcosa capiremo sia su Leao sia su Diaz".

Cosa vi risulta sulla news di Record riguardante la multa di Leao?

"Che il Lille pagherà l'intero indennizzo non mi risulta come decisione presa. Lo Sporting, attraverso O Jogo, ha fatto capire di volere 45 milioni che era il prezzo originale richiesto per Leao e non solo i 16 previsti dalla multa. Qualcosa evidentemente sta succedendo e i club si stanno parlando, ma io non sbilancerei sul fatto che sia tutto risolto sulla multa. Il Milan quella somma non l'ha mai voluta pagare e, come ha detto Massara, resta un po' spettatore".