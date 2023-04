MN - Pellegatti parla dei tre possibili colpi del mercato estivo del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) sul mercato estivo del Milan: "Tre giocatori: il centrocampista, la punta e, probabilmente, la fascia destra. Il 10 potrebbe essere Diaz, la cui trattativa riprenderà da zero; occhio all'Arsenal di Arteta. La punta: bisognerà fare uno sforzo. E poi il centrocampista: mai come adesso, magari con uno scambio, si potrebbe pensare a Milinkovic-Savic con cui faresti un grande salto di qualità".