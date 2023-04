MN - Pellegatti sul rinnovo di Leao: "Trattativa frustrante, sembra il gioco dell'oca. La mia sensazione è che..."

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) sul rinnovo di Leao: "È una casa in costruzione: tu metti le fondamenta, fai il primo piano, il secondo e puntiamo al terzo. E invece no. Questa trattativa è frustrante: vai avanti e poi torna indietro. Non è una trattativa lineare, ma complicata. Sembra il gioco dell'oca: tiri il dado e puoi anche ripartire da zero. Leao la multa non la vuole pagare. La mia sensazione è che la pagheranno a metà il Lille e il Milan. È giusto che la paghi il Milan? No, zero, ma se vuoi trattenerlo...".