Moretto frena e smentisce: "A oggi non c'è un volo programmato per Harder"

Il Milan è vicinissimo alla chiusura dell'acquisto di Conrad Harder, centravanti classe 2005 della nazionale danese under 21 e soprattutto dello Sporting Lisbona che, nella scorsa estate, lo prelevò dal Nordsjaelland per 19 milioni di euro. Oggi i portoghesi sono pronti a cederlo per 27 milioni di euro al Diavolo, tra parte fissa e bonus. Il calciatore è atteso a Milano nelle prossime ore: se la Gazzetta dello Sport conferma il suo arrivo in giornata, Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato su YouTube sul canale di Fabrizio Romano frena gli entusiasmi e smentisce.

Le parole di Matteo Moretto: "Ad oggi non c'è l'ok dello Sporting Lisbona a viaggiare per Harder, non c'è un volo programmato. Ad oggi non c'è l'ok delle parti ai documenti. Il Milan è pronto ad offrire un contratto di cinque anni più uno, ma ad oggi non siamo ancora arrivati alle firme, alle fasi finali. Quando sarà, vi aggiorneremo. Ad oggi non siamo ancora a quel punto. Vedremo, perché chiaramente oggi sarà una giornata molto importante in questo senso, ci aspettiamo delle risposte definitive"