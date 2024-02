Non solo Lacroix, gli altri nomi sulla lista del Milan per la difesa

La Gazzetta dello Sport questa mattina indica il nome di Maxence Lacroix, difensore francese classe 2000 in forza al Wolfsburg, come il principale candidato - a oggi - per un posto nella difesa del Milan della prossima stagione. Per il calciatore si era provato a sondare il terreno anche nella sessione invernale ma si è pensato di rimandare la ricerca di un nuovo centrale difensivo all'estate, come hanno ribadito Pioli e Furlani al termine del mese di gennaio.

Ma non c'è solo Lacroix sulla lista rossonera. Infatti, secondo la rosea, ci sono altri nomi papabili, anche questi già usciti durante la sessione invernale. Una pista molto calda è Lilian Brassier del Brest ma due opportunità potrebbero essere anche Lloyd Kelly e Tosin Adarabioyo che a fine stagione si svincoleranno rispettivamente da Bournemouth e Fulham.