Pasotto: "Jashari lo ha già detto chiaramente nei giorni scorsi ai suoi agenti: la volontà, forte, è quella di rimanere"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002: "Lo svizzero lo ha già detto chiaramente nei giorni scorsi ai suoi agenti: la volontà, forte, è quella di rimanere perché, al netto del contratto, il desiderio è quello di mettersi alla prova e dimostrarsi all'altezza lungo una stagione "vera". E non trascorsa perennemente a inseguire una forma mai realmente raggiunta dopo il crac al perone. A pesare nel bilancio personale di Ardon c'è anche la consapevolezza di essere stato il secondo investimento più oneroso (34 milioni più bonus) della scorsa estate dopo Nkunku.

Pensare di cambiare aria, a 24 anni (da compiere a fine luglio), solo perché la prima avventura non è andata a buon fine, sarebbe controproducente e non gioverebbe alla sua immagine. Anche se poi in realtà non è una questione di immagine: Jashari è un ragazzo che ama mettersi in gioco e lottare per i propri obiettivi. Oltretutto, vista l'incertezza sulla permanenza di Modric e Rabiot, all'orizzonte per lui potrebbe esserci molto più spazio. Lo svizzero è un profilo che ha mercato e fa gola, all'estero e anche in Italia (Juve, soprattutto), ma è intenzionato a non muoversi".