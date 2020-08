Pellegatti: "Il Milan può davvero credere all'acquisto di Tonali"

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale di YouTube, ha parlato così del possibile arrivo al Milan di Sandro Tonali: "Il Milan può davvero credere all'acquisto di Tonali. I dirigenti rossoneri ci stanno provando, la trattativa sarà lunga, ma le chance sono aumentate. L'Inter sembra voler puntare su giocatori di maggiore esperienza, Conte vuole giocatori già pronti, come per esempio Vidal. Cellino sta parlando con il Milan che è disposto ad un prestito oneroso di 10 milioni di euro e un diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni. Tonali ha grandi qualità, ma per il Milan il suo prezzo si aggira intorno ai 20-25 milioni. Un altro ostacolo riguarda la formula del riscatto: i rossoneri propongono un diritto, mentre il Brescia chiede l'obbligo. Il Milan vuole far capire a Cellino che, mettere 10 milioni per il prestito oneroso, vuol dire che l'intenzione è quella di acquistare l'anno dopo il giocatore anche con il diritto di riscatto. La trattativa è difficile, ma va avanti. Tonali vuole fortemente giocare nel Milan, lo ha sempre chiesto, anche perchè è da sempre un grande tifoso milanista. Il Milan punterà molto sulla voglia del giovane regista".