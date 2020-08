Pellegatti: "Milan-Tonali si può chiudere in 48/72 ore. Maldini bravissimo a parlare con il Brescia"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Sandro Tonali, giocatore che sembra vicino ai rossoneri: "Tonali vuole il Milan, il Milan vuole Tonali. Il matrimonio potrebbe celebrarsi anche molto presto, addirittura entro 48/72 ore. La situazione si è evoluta molto rapidamente grazie anche al lungo corteggiamento della dirigenza del Milan, dirigenza attenta e intelligente. Hanno capito il disagio del giocatore, il disagio del presidente Cellino, il disagio dell'agente Bozzo. La trattativa con l'Inter era ben avviata, poi però c'è stata una frenata, una frenata dovuta a ragioni interne ai nerazzurri. Allora Maldini ne ha approfittato, cominciando a parlare con le parti, sia Cellino sia Bozzo hanno capito che Tonali avrebbe voluto da sempre vestire il rossonero, che le proposte e le intenzioni del Milan erano serie. E' stato bravissimo Maldini a parlare e convincere la proprietà. La proprietà ha capito l'importanza del giocatore giovane di prospettiva, non va in altre squadre ma viene al Milan, è un gesto importante non soltanto sul piano dell'immagine.