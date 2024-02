Pellegrino in partenza per Salerno: "Pronto. Vado per far bene e giocare"

Marco Pellegrino sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrale argentino di proprietà del Milan è partito da Linate questa mattina alla volta della regione campana dove oggi verrà definito il suo passaggio in prestito alla squadra allenata da Pippo Inzaghi. Un trasferimento che ha dovuto aspettare anche il via libera della FIFA dal momento che in questa stagione sportiva Pellegrino aveva indossato già due maglie, quella rossonera e quella del Platense. Il via libera è arrivato e Pellegrino è in partenza.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport all'areoporto, queste sono state le parole di Pellegrino prima di imbarcarsi per la sua nuova avventura: "Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare”. Con il Milan, in questi sei mesi, ha collezionato una sola presenza prima di farsi male al piede e rimanere fuori per circa tre mesi.