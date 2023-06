MilanNews.it

Il mercato del Milan, in questa sessione, dovrà occuparsi non solo delle entrate ma anche delle uscite: in questo senso Ante Rebic è un giocatore che è sul piede di partenza e per lui, secondo indiscrezioni in arrivo direttamente dalla Turchia, sarebbe arrivata anche un'offerta ufficiale del Besiktas. Lo riporta oggi Tuttosport.