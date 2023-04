Repubblica - Futuro Leao, il portoghese si è sbilanciato in privato: "Resterò al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Rafael Leao sarà ancora colorato di rossonero. Il giocatore portoghese lo avrebbe confessato in privato, sbilanciandosi sul rinnovo che il Milan vorrebbe chiudere subito dopo i quarti di Champions League: "Resterò al Milan" le parole del giocatore riportate stamattina da Repubblica. Per quanto riguarda la trattativa per il prolungamento, al momento viene escluso dal club l'ipotesi di un contratto-ponte fino al 2025. L'ostacolo più grosso da superare resta sempre la famosa multa che Leao deve pagare allo Sporting Lisbona.