Repubblica - Milan-Ibra: i dirigenti rossoneri iniziano a spazientirsi per l’attesa

Zalatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più lontani, tanto che in via Aldo Rossi l'opzione dell’arrivo dello svedese viene definita "surreale". A riferirlo è repubblica.it che spiega che i dirigenti rossoneri stanno iniziando a spazientirsi per l’attesa della risposta dell'attaccante che continua a non arrivare. Il giocatore sembra essere tentato dall'ipotesi Everton, soprattutto dopo l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti.