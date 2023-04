Repubblica - Rinnovo Leao: il Milan vuole chiudere la questione dopo i quarti di Champions. Escluso un contratto-ponte fino al 2025

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, che in privato si sarebbe sbilanciato e avrebbe confermato la sua volontà di restare al Milan. Come riferisce stamattina Repubblica, il club di via Aldo Rossi, che al momento esclude un contratto-ponte fino al 2025, vorrebbe chiudere questa infinita trattativa dopo i quarti di Champions League.