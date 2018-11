RMC SPORT - Ag. Montolivo: "Non penso che sia l'ultimo calciatore del Milan"

Complice l'emergenza a centrocampo in casa Milan, Riccardo Montolivo è tornato fra i convocati e ha seguito in panchina la vittoria contro l'Udinese di ieri sera. Un nuovo inizio, per l'ex capitano, oggi in scadenza di contratto e fino a poco fa quasi fuori rosa? Ne ha parlato a RMC Sport Network il suo agente, Giovanni Branchini: "Non lo so. Montolivo è finito in ingranaggi complicati che a volte si presentano nel calcio. Non credo che dal punto di vista calcistico o tecnico, Montolivo sia l'ultimo, il ventisettesimo calciatore del Milan. Però bisogna pagare chi è pagato per fare delle scelte e prendersi delle responsabilità, perché poi sono loro a pagare in prima persona. Perciò se un allenatore fa delle scelte, a prescindere dal fatto che siano condivise, e io qui sono ovviamente imparziale, sono scelte che spettano a chi le fa. Montolivo lavora per essere preso sempre in considerazione".