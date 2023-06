Sky - Inter, accordo con Thuram: sorpasso sul Milan

L'Inter è vicinissima a Marcus Thuram: dopo aver riallacciato i contatti per l'attaccante francese nelle ultime ore, i nerazzurri hanno compiuto il sorpasso decisivo sui rivali del Milan per prendere l'ex Borussia Monchengladbach. L'Inter ha presentato un'offerta molto importante, tra i 5 e i 5.5 milioni di euro, grazie al Decreto Crescita, e la garanzia di inserire il giocatore al centro del progetto nerazzurro (così come aveva fatto il Milan).

In casa Inter c'è ora grande fiducia per avere il sì definitivo di Thuram, con cui c'è l'accordo verbale. I nerazzurri hanno sfruttato l'occasione, visto che le cifre per le commissioni e i bonus alla firma sono più abbordabili rispetto alle richieste esorbitanti di qualche mese fa. Così l'Inter è riuscita a presentare un'offerta molto importante, superando leggermente quella del Milan (che si era mosso anche con il proprio allenatore Pioli, chiamando il giocatore più volte): e ora Thuram è veramente a un passo dall'Inter.