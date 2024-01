Sky - Milan, dopo Dragusin chieste informazioni anche per Buongiorno del Torino

Il Milan sta valutando se "spostare" l'investimento previsto per l'attaccante (in particolare Guirassy) sul difensore centrale, riporta Luca Marchetti in diretta su Sky Sport 24. I rossoneri sono soddisfatti delle prestazioni di Giroud e Jovic e stanno riconsiderando la possibilità di andare a rinforzare il reparto offensivo.

I nomi che i rossoneri hanno provato a sondare, racconta Marchetti, per la difesa sono quelli di Dragusin del Genoa (su cui è in vantaggio il Tottenham) e Buongiorno del Torino. Non c'è nessun tipo di trattativa avviata ma una semplice richiesta esplorativa per capire quali possono essere gli eventuali costi delle operazioni, provando anche ad inserire delle contropartite come ad esempio Lorenzo Colombo. Situazione in divenire, da capire come potrà svilupparsi nelle prossime ore.