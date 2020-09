Secondo quanto riferisce Sky Sports, si sono bloccati i colloqui tra Milan e Tottenham per Serge Aurier in quanto non c'è accordo tra i due club sulla valutazione del giocatore ivoriano. Non è escluso che i rossoneri possano comunque tornare più avanti sulla tracce del terzino, che intanto continua ad essere nel mirino del Bayer Leverkusen.