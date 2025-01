SkyUK - Il Milan vuole Joao Felix. Chelsea non disposto alla cessione, ma "ogni giocatore ha un prezzo"

Secondo quanto riportato da SkySportsUk, "il Milan vuole prendere Joao Felix. Il Chelsea, però, considera il giocatore non disponibile per la vendita, ma - precisa la testata - ogni giocatore ha un prezzo".

AC Milan want to sign Joao Felix



Chelsea consider the player unavailable for sale - but every player has a price pic.twitter.com/vNMmS8iXNj