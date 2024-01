SportMediaset - Milan a caccia di un altro difensore: Chalobah nome caldo, Kiwior è l'alternativa

vedi letture

Visto che i rientri degli infortunati sono ancora lontani (Thiaw, Tomori e Kalulu), il Milan vuole regalare un nuovo rinforzo a Stefano Pioli in difesa. Il nome più caldo, secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è quello di Trevoh Chalobah, centrale classe 1999 per il quale il Chelsea ha aperto alla cessione in prestito. In via Aldo Rossi, stanno però facendo le loro valutazioni in quanto il giocatore inglese non ha ancora iniziato la stagione a causa di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio.

L'alternativa è Jakub Kiwior, difensore classe 2000 dell'Arsenal che ha un passato in Italia allo Spezia. Il problema è che al momento i Gunners non aprono alla sua partenza in prestito a gennaio. Il giocatore polacco ha collezionato finora in stagione 16 presenze in tutte le competizioni, per un totole di 707 minuti in campo.