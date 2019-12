Sportmediaset - Rodriguez nel mirino del Fenerbahce, Kessie lascerà il Milan solo per 30 milioni

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia Uno, quella di domani potrebbe essere l'ultima gara in rossonero di Ricardo Rodriguez, nel mirino del Fenerbahce. La partenza dello svizzero, unita a quelle di Borini e Todibo, potrebbero rappresentare un tesoretto per Todibo, sul quale il Barcellona continua a voler mantenere la recompra ma il dialogo è fluido. Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan se arrivasse un'offerta da trenta milioni, ma al momento l'ivoriano non vorrebbe partire. In caso di cessione il Milan potrebbe inserirsi su Matic, esperto centrocampista del Manchester United. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora chiuso l'ipotesi Milan, ma più si va avanti più diventerà un trasferimento complicato, considerando che lo svedese, che non gioca da ottobre, potrebbe essere pronto per fine gennaio. Non ci saranno quindi rilanci economici da pare del club rossonero.