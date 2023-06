SportMediaset - Thuram, strada spianata per il Milan. Nessun ritorno di fiamma dell'Inter per il francese

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Marcus Thuram ha deciso di non firmare per il PSG e dunque è spianata di fatto la strada per il suo trasferimento al Milan: per il centravanti francese è pronto un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Non risulta un ritorno di fiamma dell'Inter per Thuram.