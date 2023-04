Telegraph - Kyle Walker in scadenza tra un anno, il Milan si è interessato

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal The Telegraph, il Milan ha messo gli occhi su Kyle Walker, terzino destro del Manchester City che ha perso il posto nell'undici titolare di Guardiola. I rossoneri stanno valutando Walker come opzione, considerando anche il contratto in scadenza tra un anno. Il 32enne non ha mai nascosto il esiderio di tornare a giocare per lo Sheffield United, ma vista la posizione critica del suo ex club, il terzino valuterà tutte le offerte.